Отказавшегося от дактилоскопии мигранта из Магнитогорска депортируют

Также он привлечен к административной ответственности

Выявленного полицейскими в Магнитогорске 52-летнего мигранта выдворят из страны за уклонение от дактилоскопии. Также он привлечен к административной ответственности по статье 18.11 КоАП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Ленинским районным судом Магнитогорска в отношении мигранта принято решение о принудительной высылке из страны.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию с частной целью въезда, обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование в срок не превышающий 90 суток, трудовые мигранты — в течение 30 дней.

В 2024 году за уклонение от прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования к административной ответственности привлечено 230 иностранцев, из них 92 по решению суда депортированы.