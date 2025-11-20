Отец-педофил больше 2 лет развращал дочерей в Челябинске

Мужчина утверждает, что все было «по‑отечески», а девочки его оклеветали

В Челябинске отправили в колонию мужчину, который почти два с половиной года развращал собственных дочерей. Приговор жителю поселка Аэропорт вынес областной суд, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным гособвинения, мужчина, многодетный отец, начал приставать к девочкам в декабре 2021 года, когда им исполнилось 14 и 16 лет. Все происходило в двухкомнатной квартире, где жила большая семья (там растут еще два сына).

Насилие продолжалось до апреля 2024 года. Когда мужчина, отметив свой день рождения, вновь полез к дочкам, они решились убежать из дома и отправились в полицию, где рассказали о том, что все эти годы творил с ними родной отец.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней), пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (совершение действий насильственного характера в отношении двух несовершеннолетних) и совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия).

Мужчина свою вину отрицал, утверждал, что дочери его оклеветали. Говорил, что «ничего такого» не помнит. В ходе расследования выяснилось также, что девочки жаловались матери на домогательства отца. Женщина пыталась с мужем поговорить, но тот отшучивался, говоря, что все шлепки и поглаживания — проявления отеческой любви и не более.

Суд признал мужчину виновным по указанным статьям и отправил его в колонию строгого режима на 17 лет.