Отец экс-следователя Дмитрия Зыкова высказал свою версию по делу о гибели копейчанина в драке

Александр Зыков считает, что все произошло по роковой случайности и никак не умышленно





Корреспондент Первого областного информагентства связалась с отцом бывшего следователя Дмитрия Зыкова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Александр Зыков находится на пенсии, он инвалид II группы и всю жизнь проработал обычным водителем.

Александр Михайлович, что вы знаете о случившемся?

— Во-первых, гибель человека — огромная трагедия, я отец троих сыновей и прекрасно понимаю пострадавшую сторону. Но на Дмитрия сейчас льется столько грязи. Не считаю, что справедливо. Мой сын с товарищем проезжали мимо. Дима воспитан в лучших традициях нормальной семьи. Он увидел, как один парень душит другого. И не мог просто проехать мимо. Если бы проехал, то ночевал бы сейчас дома, да, продолжал бы на работу ходить. Но если бы того парня убили, задушили? Поэтому и вмешался. Он начал разнимать драку, но на него кинулась группа людей. И только после этого началась драка. Но тот роковой удар в голову нанес не Дима. В деле есть показания и таксиста, и того человека, которого спас Дмитрий. Есть и кадры, где видно, как он не дает задушить человека, оттаскивая нападавшего, как группа молодых людей пытается помешать ему в этом, как начинается драка, в которой он один отбивается от нескольких человек. С родными погибшего мы пытались связаться, помочь. Они отказались разговаривать.

Дмитрий сам решил служить в правоохранительных органах?

— Да, это его мечта с детства. Я всю жизнь обычным водителем проработал, никаких связей, как сейчас пишут в соцсетях, у нас нет. Учась на юрфаке, Дима несколько лет был помощником следователя на общественных началах, то есть без какой-либо оплаты выезжал ночью на вызовы. Начав после университета следователем в районном СК, пару лет назад стал призером российского конкурса на лучшего работника Следственного комитета. То есть никакой протекции у него не было, всего добивался сам. Мы переехали в Челябинск из Казахстана, начинали здесь с нуля, так что говорить о каких-то связях нет никаких оснований.



Как считаете, ваш сын заслуживает наказания?

— Это решит суд. Дима шел спасать человека, но не убивать.

В семье Зыковых есть еще два сына. Мать Дмитрия работала экономистом.

Напомним, фигуранты резонансного дела — бывшие сотрудники СК Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков. Накануне Центральный суд города Челябинска избрал меру пресечения челябинским следователям. Фигуранты дела заключены под стражу, в СИЗО они пробудут до 28 июля. Дмитрию Зыкову и Кириллу Зубкову предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).



Драка с участием челябинских следователей СК попала на видео.

