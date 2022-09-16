В результате взрыва в одной из квартир в доме на улице Жукова в Магнитогорске получили травмы двое мужчин, сообщили сегодня утром в ГУ МВД по Челябинской области. Пострадавшие с травмами доставлены в больницу.

Взрыв по не установленной пока причине произошел в ночь с 15 на 16 сентября.

«Было много машин скорой помощи и полиции. Мы живем в соседнем подъезде, нас так тряхануло, мама не горюй»,— написали очевидцы в соцсетях.
По данным полиции, взрыв прогремел в одной из квартир. Жильцы соседних квартир не пострадали.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — уточнили в полиции.