В результате взрыва в одной из квартир в доме на улице Жукова в Магнитогорске получили травмы двое мужчин, сообщили сегодня утром в ГУ МВД по Челябинской области. Пострадавшие с травмами доставлены в больницу.
Взрыв по не установленной пока причине произошел в ночь с 15 на 16 сентября.
«Было много машин скорой помощи и полиции. Мы живем в соседнем подъезде, нас так тряхануло, мама не горюй»,— написали очевидцы в соцсетях.
По данным полиции, взрыв прогремел в одной из квартир. Жильцы соседних квартир не пострадали.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — уточнили в полиции.
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