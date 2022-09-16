От взрыва в жилом доме Магнитогорска пострадали два человека

Полицейские выясняют причины инцидента

«Было много машин скорой помощи и полиции. Мы живем в соседнем подъезде, нас так тряхануло, мама не горюй»,

— написали очевидцы в соцсетях.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего»,

— уточнили в полиции.