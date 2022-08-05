Осужденный за превышение полномочий экс-глава Карталинского района избавился от судимости

Сергей Шулаев отбыл 2 года 10 месяцев назначенного срока

Бывший глава Карталинского района Челябинской области Сергей Шулаев смог избавиться от судимости. Об этом Первому областному информагентству рассказала помощник председателя Карталинского районного суда Наталья Харина.

«27 июля с ходатайством о снятии судимости с Сергея Шулаева в суд обратился начальник местной уголовно-исполнительной инспекции. С учетом положительной характеристики суд удовлетворил ходатайство», — пояснила Наталья Харина.

Шулаев на тот момент уже отбыл 2 года 10 месяцев назначенного срока, в сентябре этого года судимость уже была бы погашена. В 2019-м чиновнику назначили пять лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Причиной стало то, что Шулаев, будучи главой района, купил 14 квартир, которые позже были переданы детям-сиротам. На их оплату региональный Минсоц направил более 10 миллионов рублей.

После проведения соответствующих экспертиз, стало ясно, что жить в этих помещениях невозможно. Они не отвечают нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. В результате десять сирот, ранее проживавших в детских домах, остались без жилья.

Сергея Шулаева судили по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий».