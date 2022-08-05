Бывший глава Карталинского района Челябинской области Сергей Шулаев смог избавиться от судимости. Об этом Первому областному информагентству рассказала помощник председателя Карталинского районного суда Наталья Харина.
«27 июля с ходатайством о снятии судимости с Сергея Шулаева в суд обратился начальник местной уголовно-исполнительной инспекции. С учетом положительной характеристики суд удовлетворил ходатайство», — пояснила Наталья Харина.
Шулаев на тот момент уже отбыл 2 года 10 месяцев назначенного срока, в сентябре этого года судимость уже была бы погашена. В 2019-м чиновнику назначили пять лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.
Причиной стало то, что Шулаев, будучи главой района, купил 14 квартир, которые позже были переданы детям-сиротам. На их оплату региональный Минсоц направил более 10 миллионов рублей.
После проведения соответствующих экспертиз, стало ясно, что жить в этих помещениях невозможно. Они не отвечают нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. В результате десять сирот, ранее проживавших в детских домах, остались без жилья.
Сергея Шулаева судили по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий».