Бывший заместитель главы Чебаркуля Алексей Сафонов попытался добиться смягчения наказания по приговору о получении взяток. Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2017 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, но экс-чиновник направил ходатайство о замене нынешнего наказания принудительными работами. Выяснилось, что осужденный не встал на путь исправления и выплатил лишь небольшую часть штрафа. Из-за этого суд отказал ему в удовлетворении ходатайства.
Алексей Сафонов получил 9-летний срок заключения в колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму в 4 млн рублей. За эти деньги он оказывал покровительство частной фирме и заключал контракты по ремонту тепловых сетей. Спустя шесть лет бывший вице-мэр решил, что может просить о смягчении наказания. Кстати, такое ходатайство Сафонов подает не в первый раз: в прошлом году ему уже отказывали в подобном прошении.
«Изучив материалы, прокурор установил, что осужденный не встал на путь исправления и не принимает достаточных мер для возмещения причиненного вреда. В частности, из суммы штрафа в размере 11,1 млн рублей осужденный погасил на момент рассмотрения ходатайства 287 тысяч рублей», — заявили в областной прокуратуре.
Суд учел мнение прокурора, не стал удовлетворять ходатайство осужденного. Напомним, что Сафонова задержали после того, как он пытался подкупить коммунального омбудсмена, чтобы тот действовал в пользу управляющей компании супруги чиновника.