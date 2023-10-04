Осужденного за взятки бывшего вице‑мэра Чебаркуля не стали выпускать из колонии

Суд посчитал, что Алексей Сафонов не встал на путь исправления

Бывший заместитель главы Чебаркуля Алексей Сафонов попытался добиться смягчения наказания по приговору о получении взяток. Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2017 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, но экс-чиновник направил ходатайство о замене нынешнего наказания принудительными работами. Выяснилось, что осужденный не встал на путь исправления и выплатил лишь небольшую часть штрафа. Из-за этого суд отказал ему в удовлетворении ходатайства.

Алексей Сафонов получил 9-летний срок заключения в колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму в 4 млн рублей. За эти деньги он оказывал покровительство частной фирме и заключал контракты по ремонту тепловых сетей. Спустя шесть лет бывший вице-мэр решил, что может просить о смягчении наказания. Кстати, такое ходатайство Сафонов подает не в первый раз: в прошлом году ему уже отказывали в подобном прошении.

«Изучив материалы, прокурор установил, что осужденный не встал на путь исправления и не принимает достаточных мер для возмещения причиненного вреда. В частности, из суммы штрафа в размере 11,1 млн рублей осужденный погасил на момент рассмотрения ходатайства 287 тысяч рублей», — заявили в областной прокуратуре.

Суд учел мнение прокурора, не стал удовлетворять ходатайство осужденного. Напомним, что Сафонова задержали после того, как он пытался подкупить коммунального омбудсмена, чтобы тот действовал в пользу управляющей компании супруги чиновника.