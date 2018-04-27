/ Подозреваемого в жестоком убийстве 16-летней жительницы Магнитогорска оставили под стражей

Молодой человек может быть причастен к расчленению девушки в ходе ссоры

В Магнитогорске продолжаются судебные разбирательства в отношении молодого местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве несовершеннолетней подруги. Обвиняемый находится под стражей с прошлого года. Очередное решение о продлении срока нахождения под стражей приняли в Орджоникидзевском суде.

26 апреля 2018 года Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска Челябинской области было оглашено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении Владимира Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку» на 2 месяца, то есть до 4 июля 2018 года. — сообщили сайту «Первый областной» консультант Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска Ирина Акмайкина.

Отметим, что постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, 16-летнюю девушку из Магнитогорска обнаружили мертвой после недели поисков. 18-летний молодой человек задержан по подозрению в убийстве. Тело «потеряшки» обнаружили 4 июля. Следователи установили, что в день убийства молодые люди поссорились, после чего парень и совершил преступление. Части тела он спрятал в разных частях города, чтобы усложнить поиски.