Остановочный комплекс упал на ребенка в Челябинске

Мальчик получил несколько царапин

В социальных сетях появилась информация о том, что на улице Рылеева в Челябинске остановочный комплекс из-за сильного ветра упал прямо на восьмилетнего ребенка. У мальчика остались царапины. Кроме того, по словам местной жительницы, пострадали и другие люди. Однако в пресс-службе администрации Челябинска эту информацию опровергли.

«2 июня на остановке „Рылеева“ в сторону АМЗ на моего ребенка упал остановочный комплекс. На остановке были и другие люди, они пострадали»,— сообщила женщина в социальных сетях.

В мэрии уточнили, что павильон действительно упал из-за сильного ветра, так как подрядчик не закрепил его должным образом. Но пострадавших полицейские и представители городской администрации не обнаружили.

«На место вместе с представителями администрации города оперативно прибыл участковый уполномоченный полиции для фиксации происшествия. Пострадавших не обнаружено. По словам представителя подрядчика, работающего на объекте, непосредственно в комплексе в момент падения людей не было»,— уточнили в мэрии.

На данный момент комплекс полностью демонтирован.