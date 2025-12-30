Основателя финансовой пирамиды осудят за хищение 28 млн рублей в Челябинске

Мужчина обманул 59 человек

В Челябинске будут судить 35-летнего жителя Санкт-Петербурга, который обманом похитил у 59 южноуральцев свыше 28 миллионов рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Обвиняемый, представляя кредитный потребительский кооператив «Агрорусь», более года заключал с южноуральцами договоры инвестирования, обещая им высокие проценты по вкладам. На самом деле деньги привлекались по принципу финансовой пирамиды.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина действовал в составе организованной группы. Кроме того, ранее он был судим.

В его отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время Центральный районный суд Челябинска вынесет мужчине приговор. В отношении неустановленных соучастников обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Причиненный ущерб обвиняемый возместил частично: он выплатил 3 миллиона рублей.