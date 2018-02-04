/ Южноуральских водителей поймали с поддельными полисами ОСАГО

За правонарушение им грозит до двух лет лишения свободы.

С поддельными документами за руль сели четыре водителя в Магнитогорске, Ашинском и Карталинском районах Челябинской области. Подлог обнаружили сотрудники ГИБДД. Однако тот факт, что полисы действительно поддельные, еще предстоит доказать. Документы отправили на экспертизы, по результатам и будут принимать процессуальные решения.

В полиции добавили, что 31-летний южноурелец с поддельным ОСАГО уже стал фигурантом уголовного дела.



В том числе, по ранее выявленному факту использования подложного документа в отношении гражданина, 1986 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Максимальная санкция данной части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

