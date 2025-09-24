Организаторов сети борделей будут судить в Магнитогорске

«Предприниматели» выдавали их за обычные хостелы

В Магнитогорске перед судом предстанет банда сутенеров-предпринимателей. 27-летняя местная жительница и трое 31-летних челябинцев создали сеть подпольных притонов, замаскировав их под хостелы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствие установило, что обвиняемые с 2023 по 2024 год организовали в городе сеть секс-притонов. «Предприниматели» до последнего отрицали вину, пытаясь выдать бордели за обычные хостелы.

Сотрудникам уголовного розыска УМВД по Магнитогорску удалось разоблачить схему. Теперь фигурантам грозит наказание по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией).