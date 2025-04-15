Организатора крупной нарколаборатории в Челябинской области отправили в тюрьму на 15 лет

При задержании у мужчины нашли 31 килограмм запрещенного вещества

Решение Челябинского областного суда, признавшего 37-летнего южноуральца виновным в производстве и продаже наркотиков, вступило в законную силу. Мужчину приговорили к лишению свободы на 15 лет. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Крупную нарколабораторию ликвидировали сотрудники этого ведомства. Дилера они задержали в феврале 2022 года. Мужчина являлся участником межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на сбыте наркотиков в особо крупном размере бесконтактным способом.

При задержании у местного жителя нашли более 31 килограмма наркотиков. Вещество, химические реактивы для его производства и специальное оборудование изъяли. Уголовное дело возбуждало и расследовало УФСБ.