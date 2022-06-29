Организатора игорного клуба задержали в Челябинске

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в незаконной организации и проведении азартных игр. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Игорное заведение в одном из помещений на улице Чичерина обнаружили сотрудники полиции и Следственного управления СКР по Челябинской области. Вскоре был задержан хозяин игорного заведения — 55-летний житель Челябинска. Правоохранители отправили мужчину в отделение полиции, а два ноутбука и пять сотовых телефонов, которые использовались для проведения игр, изъяли.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные организация и проведение азартных игр). Подозреваемый заключен под стражу», — уточнили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — шесть лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

В настоящее время полицейские разыскивают причастных к организации незаконной деятельности.