Организатор перевозки детей из Челябинска в Крым рассказал свою версию произошедшего

По его словам, у одной из сопровождающих возник конфликт с водителем автобуса.

Скандал вокруг группы детей, оказавшихся в детском лагере в Саратове, набирает обороты. Их везли в маршрутном такси без еды и без остановок. Нам удалось связаться с организатором поездки, который, по словам сопровождающей, уехал из лагеря, оставив группу на произвол судьбы.

«Сейчас я нахожусь вместе с детьми в городе Хвалынск, на территории пионерского лагеря "Сосновый бор". Детям организовано пятиразовое питание, никто из них не пострадал. У сопровождающей группы, одной из мам, начался конфликт с водителем. Дети передвигались на автобусе "Мерседес Спринтер". Пока группа ехала в Крым, ребенок этой мамы пролил газировку в салоне, водитель попросил ее убрать беспорядок, она отказалась. Уже на обратном пути, на остановке, она зашла в автобус и попросила детей лечь на пол, чтобы сделать фотографии», — рассказал свою версию корреспонденту сайта «Первый областной» организатор Андрей Муравьев.

По его словам, дети передвигались в нескольких автобусах, в том числе и небольшом «Спринтере», по пути следования транспорт останавливался, чтобы ребята могли сходить в туалет. Никаких «нечеловеческих» условий не было.

В лагерь за ними приехал другой автобус, но его водитель не получил бумажный вариант лицензии на перевозку пассажиров. По словам организатора, за ними уже выехали автобусы, которые благополучно довезут их до Челябинска.