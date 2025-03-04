Оренбуржец выманил больше 2,5 млн у семьи участника СВО из Магнитогорска

Мужчина представился бывшим военным, обещал получить допвыплаты за пропавшего родственника

Южноуральские полицейские задержали жителя Оренбурга, который похитил 2,5 миллиона рублей семьи магнитогорца — участника спецоперации, сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратились потерпевшие супруга и дочь военнослужащего. Несколько месяцев назад они утеряли связь со своим родственником, находившимся «за ленточкой». Подруга дочери рекомендовала им обратиться за помощью к своему знакомому, представившемуся бывшим участником СВО.

«Узнав, что у девушки есть банковская карта отца, на которую ранее были перечислены выплаты за ранение, злоумышленник стал выманивать денежные средства под предлогом оформления дополнительных выплат. Затем он предложил девушке купить автомобиль и вновь попросил за свои услуги крупную сумму. В итоге женщины лишились свыше 2,5 миллиона рублей сбережений», — рассказали в полиции.

В один из дней с СВО вернулся отец девушки и обнаружил отсутствие денег на карте. Только после этого потерпевшие поняли, что новый знакомый их обманывал, и обратились в полицию.

Силовики установили личность подозреваемого, разыскали и задержали его. Им оказался ранее судимый житель Оренбурга, находившийся в федеральном розыске. Сейчас устанавливается его причастность к аналогичным махинациям на территории Оренбургской и Челябинской областей.