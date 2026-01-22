ОПГ похитила с ЧЭМК ферросплавов более чем на 25 млн рублей

В документах занижались объемы поставок, а при отгрузке сплавы подменялись на металлические продукты низшего качества

В Челябинске задержали шестерых членов ОПГ, подозреваемых в хищении ферросплавов с электрометаллургического комбината (АО «ЧЭМК», 100% акций которого с 13 марта 2024 года переданы в собственность РФ), сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В ведомстве сообщили, что сотрудники предприятия вступили в сговор с представителями коммерческих компаний. Хищение производилось с октября 2025 года путем занижения объемов загрузки и использования некондиционных компонентов.

«Согласно схеме, часть сплавов, предназначенных для поставки конечному потребителю для исполнения госзаказа по производству спецсталей, в процессе отгрузки заменялась на металлические продукты низшего качества. Кроме того, двое представителей коммерческих организаций предоставляли фиктивную исполнительную и сопроводительную документацию об объемах поставляемой продукции. Похищенное организаторы ОПГ реализовывали на теневом рынке России», — рассказали в УФСБ.

Предварительный ущерб, нанесенный металлургической отрасли Челябинской области, только по одному из выявленных эпизодов превышает 25 миллионов рублей.





При очередной попытке хищения члены преступной группы задержаны сотрудниками УФСБ с поличным.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в отношении шести фигурантов — мастера остывочного отделения плавильного цеха, а также пяти соучастников, сотрудников предприятия и коммерческой организации, — возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой). Проводятся следственные действия.