Операция по спасению челябинского туриста с горы в Северной Осетии завершена

Мужчина госпитализирован

Накануне в Северной Осетии завершилась операция по спасению 43-летнего альпиниста из Челябинска с Казбека. Сейчас он находится в больнице с травмой ноги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.

«Спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России доставили альпиниста, получившего травму ноги на Казбеке, на равнину. 43-летний турист из Челябинска доставлен в Клиническую больницу скорой помощи города Владикавказа. Его жизни и здоровью ничто не угрожает»,- уточнили в ведомстве.

23 июня на спасение туриста к горе Казбек, который получил травму при спуске, вылетел вертолет. Однако из-за плохих погодных условий эвакуировать челябинца не смог. Тогда на помощь ему отправилась группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России, состоящая из шести человек. 24 июня они эвакуировали мужчину, вторая группа спасателей помогла транспортировать его до селения Тменикау.

Известно, что мужчина был в группе с еще одним туристом, их маршрут был зарегистрирован.