Операционистка банка похитила более 15 млн со счетов южноуральцев

Женщина открывала на имя третьих лиц электронные ячейки, переводила туда деньги клиентов и обналичивала их в банкоматах

В Челябинской области завершено расследование по факту хищения более 15 миллионов рублей у клиентов банка. На скамью подсудимых отправится 52‑летняя жительница Свердловской области, бывшая операционистка офиса банка в Варне, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В ходе следствия установлено, что злоумышленница, обладая в силу занимаемой должности административно-хозяйственными полномочиями, умышленно и из корыстных побуждений осуществляла финансовые переводы со счетов клиентов на подконтрольные ей электронные ячейки, открытые на имя третьих лиц, а затем обналичивала деньги в банкоматах.

«С февраля 2020 года по март 2024-го она совершила 58 краж и фактов мошенничества. По каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, в дальнейшем соединенные в одно производство. От действий злоумышленницы пострадали 50 клиентов, которым был причинен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Противоправную деятельность злоумышленницы пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Варненский районный суд для рассмотрения по существу.

Обворованным клиентам банк компенсировал причиненный ущерб в полном объеме.