Оператор пострадала в результате хлопка газа на АЗС в Челябинске

Женщину доставили в больницу.

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ЧП произошло ранним утром 25 декабря на территории автозаправки на улице Профинтерна в Челябинске. Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

«По предварительным данным, из-за неисправности газовой колонки произошла утечка газовоздушной смеси в здание операторной. По невыясненной на данный момент причине, газовоздушная смесь воспламенилась, в результате чего пострадала оператор АЗС 1967 года рождения. Женщина была направлена в одну из городских больниц», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Прибывшие спасатели потушили горение на площади один квадратный метр. По предварительной информации, повреждено остекление здания. Обстоятельства случившегося устанавливаются.