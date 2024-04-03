Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области по материалам оперативников УФСБ России по региону и сотрудников Пограничного управления ФСБ возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ). Об этом сегодня, 3 апреля, сообщили в региональном полицейском главке.
Под подозрение попали 17 человек, в том числе организатор.
«По адресам проживания фигурантов, местам концентрации мигрантов и в трех офисах проведены 27 обысков. Следователями изъяты документация, компьютерная и оргтехника. Кроме того, выявлены 32 иностранца, которых доставили в управление по вопросам миграции для установления законности их пребывания», — рассказали в областном ГУ МВД.
По версии следствия, фигуранты дела оформляли фиктивные договоры на трудоустройство иностранцев.