Оперативники УФСБ по Челябинской области выявили канал незаконной миграции

Возбуждены уголовные дела в отношении 17 человек

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Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области по материалам оперативников УФСБ России по региону и сотрудников Пограничного управления ФСБ возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ). Об этом сегодня, 3 апреля, сообщили в региональном полицейском главке.

Под подозрение попали 17 человек, в том числе организатор.

«По адресам проживания фигурантов, местам концентрации мигрантов и в трех офисах проведены 27 обысков. Следователями изъяты документация, компьютерная и оргтехника. Кроме того, выявлены 32 иностранца, которых доставили в управление по вопросам миграции для установления законности их пребывания», — рассказали в областном ГУ МВД.

По версии следствия, фигуранты дела оформляли фиктивные договоры на трудоустройство иностранцев.