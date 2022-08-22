Оперативники ФСБ установили личность женщины, взорвавшей Дарью Дугину

Приехавшая с Украины Наталья Вовк скрылась от правосудия в Эстонии

Пресс-служба ФСБ сообщает, что убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной раскрыто. Исполнительницей оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, сейчас она скрывается в Эстонии.



В Центре общественных связей ФСБ РФ сообщают, что исполнительница убийства со своей двенадцатилетней дочерью прибыла в Россию 23 июля. В день убийства, 20 августа, она присутствовала на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», куда Дарья Дугина была приглашена в качестве почетного гостя. После подрыва машины Дугиной Вовк с дочерью через Псковскую область выехали в Эстонию.

Известно также, что в Россию Вовк въехала на автомобиле с номерами Донецкой Народной Республики. В Москве она использовала казахстанские номера, а в Эстонию выехала уже с украинскими.

Напомним, внедорожник Дугиной взорвался вечером 20 августа в Подмосковье, на Можайском шоссе. Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция», когда сработало заложенное в ее иномарку самодельное взрывное устройство (СВУ). Ранее органы следствия сообщали, что СВУ, вероятнее всего, было заложено в машину на территории усадьбы Захарово. Бомбу привел в действие звонок с мобильного телефона.