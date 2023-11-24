Оперативники Челябинской области накрыли нарколабораторию в Уфе

В отношении двоих организаторов преступления возбуждены уголовные дела

Полицейские Челябинской области обнаружили в Уфе подпольную нарколабораторию и изъяли из незаконного оборота 11,5 кг веществ, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, лабораторию организовали 45-летний и 26-летний мужчины. Старший из них не имеет регистрации на территории РФ. Оба подозреваемых жили в том же доме, где и варили наркотики.

«Установлено, что злоумышленники забирали химические реагенты из тайников, координаты которых им присылал куратор в мессенджере. Готовая продукция в дальнейшем также распространялась бесконтактным способом — через закладки. Задержание изготовителей синтетического наркотика стало результатом длительной аналитической работы оперативников», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ).