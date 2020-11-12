Около двух миллионов рублей похитили у людей челябинские мошенники

Они «продавали» автозапчасти в интернете.

Каждый день мошенники обманывают людей при покупках через интернет. Порой это получается очень ловко. К примеру, семеро челябинцев смогли обмануть людей на 1,8 миллиона рублей, «продавая» автозапчасти.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, мошенники на различных интернет-ресурсах находили объявления граждан о том, что они ищут для своего легкового автомобиля некие запчасти. После этого мошенники созванивались с покупателями, представляясь сотрудниками магазинов, и убеждали перевести им предоплату или полную оплату товара, обещая выслать его транспортной компанией.

В ходе общения обвиняемые даже предоставляли поддельные договоры купли-продажи, в которых были указаны вымышленные данные продавца, а также фотографии товара, которые они попросту находили через интернет-поисковик.

«Таким способом обвиняемые похитили денежные средства 109 граждан, проживающих в Московской области, городах Иркутске, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Самаре, Казани, Кемерове, Екатеринбурге, на сумму около 1,8 миллиона рублей. Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")», — сообщили в ведомстве.

Теперь уголовное дело будет рассматривать Металлургический районный суд Челябинска. Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.