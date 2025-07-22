Около 30 детей попали в изолятор и больницу в детском лагере под Чебаркулем

В «Аленушке» произошла вспышка неустановленной инфекции

В детском оздоровительном лагере «Аленушка» под Чебаркулем вспышка неустановленной инфекции. Около 30 человек находятся в изоляторе лагеря и в больнице, рассказали журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ЮУЖД. Лагерь «Аленушка» является ведомственным и принадлежит железной дороге.

«Ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок лагеря, где круглосуточно дежурят педиатр и медицинская сестра. Дети помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь. Пятеро детей отправлены в больницу», — сообщили в пресс-службе.

Чтобы проблема не распространялась, в лагере уже провели санитарную обработку. Увеличена кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов, территории лагеря.

В пресс-службе ЮУЖД отмечают, что подготовка лагеря к заезду детей шла в соответствии со всеми требованиями. На территории провели санитарную обработку, а весь персонал прошел необходимые осмотры, обучение и инструктажи. Перед открытием лагерь получил заключение Роспотребнадзора.

Причины вспышки выясняются.