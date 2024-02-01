Около 2 тысяч литров паленого спиртного изъяли в Верхнеуральске

Также у «бизнесмена» обнаружено более 20 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Верхнеуральске поймали торговца контрафактными сигаретами и алкоголем. Из нелегального оборота изъято продукции более чем на 3 миллиона рублей.

Как рассказали в полицейском главке, факты поставки и сбыта немаркированного алкоголя и табака в особо крупном размере раскрыли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

«Установлено, что 53-летний местный житель поставлял немаркированную продукцию доверенным лицам. Из арендованного фигурантом гаража изъято более 1,3 тысячи бутылок различного алкоголя емкостью 0,5 литра, 261 полимерная бутылка спирта объемом 5 литров и около 23,5 тысячи пачек сигарет на общую сумму около 3,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере), завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.