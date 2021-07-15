Охранник ТРК в Магнитогорске повалил на пол танцующего мужчину

Полиция проводит проверку

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В ТРК «Семейный парк» в Магнитогорске охранник толкнул на пол, а потом выдворил из здания танцующего пенсионера. Видео инцидента попало в соцсети. По факту публикаций полиция проводит проверку. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На кадрах видно, как мужчина танцует в холле под песню Димы Билана. Тут же к магнитогорцу подошел охранник, повалил на пол, а затем вытолкнул к выходу из торгового центра. Жители города отмечают, что охранники «Семейного парка» никогда не отличались тактичным поведением.

По факту публикаций в социальных сетях полиция начала проверку.