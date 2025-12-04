Охотник в Челябинской области убил лося, перепутав животное с кабаном

Теперь браконьера ждет штраф в размере 240 тысяч рублей

В Брединском районе Челябинской области полиция задержала охотника, перевозившего тушу лося в автоприцепе. Разрешения на его добычу у него не было. Мужчина объяснил свой поступок тем, что перепутал лося с кабаном, однако о своей ошибке он инспекторам не сообщил и попытался вывезти тушу животного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержали горе-охотника вблизи поселка Калининского. Госинспектор, остановив для проверки автомобиль с прицепом, обнаружил в нем тушу лося. Поскольку разрешения на добычу этого вида в текущем сезоне не выдавались, инспектор вызвал наряд полиции.

На место оперативно выехала следственно-оперативная группа. Задержан 33-летний житель Брединского района. Мужчина признался, что действительно выстрелил в животное, ошибочно идентифицировав его как кабана. Однако, вместо того чтобы сообщить о случившемся в контролирующие органы, как того требуют правила охоты, он попытался скрыть добычу и вывезти ее.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции изъяли охотничье ружье, нож, а также автомобиль и прицеп с тушей лося. Материальный ущерб, нанесенный природным ресурсам, предварительно оценен в 240 тысяч рублей.

Отделением дознания ОМВД России по Брединскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).