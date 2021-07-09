Огонь подбирается к селу Анненское Челябинской области

Горит заповедный Джабык-Карагайский бор, сообщает Главное управление лесами Челябинской области

На территории Джабык-Карагайского бора зарегистрировано два возгорания, сообщает Главное управление лесами Челябинской области.

К сожалению, отмечают специалисты, ветер на месте пожаров слабее не становится. Кроме того, он систематически меняет направления. Огонь ближе всего расположен к селу Анненскому, но пока критическую отметку к населенному пункту не перешел.



Задействованы 105 человек и 37 единиц техники, это совместные силы и средства МЧС и лесничеств Челябинской области.

Джабык-Карагайский бор называют легкими района. Для степной зоны это роскошь.

«Что страшно обидно, огонь вышел на другую сторону бора — к озеру Безымянному. В этом месте вековые сосны. Тут бор никогда не горел. жалко, что от бора ничего не осталось. Думаю, примерно на 6 тысяч га огонь погулял», — с горечью говорит Владимир Долматов, начальник участка особо охраняемой природной территории.

Долматов предполагает, что усилившимся ветром раздуло старые пепелища, и добавляет, что озеро Безымянное — это территория Анненского поселения.