Огнеборцы вступили в схватку с пламенем, охватившем цех в Чебаркуле

В результате пожара никто не пострадал.

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В Чебаркуле вчера, 28 мая, сотрудники 48-й пожарно-спасательной части в кратчайшие сроки ликвидировали разбушевавшееся пламя. О том, что на улице Советская пожар, утром сообщили очевидцы, на место происшествия тут же направились огнеборцы.

«Пламя разбушевалось в цехе. К счастью, в момент возгорания строение пустовало, людей внутри не было. Прибывшие огнеборцы 48-й пожарно-спасательной части за 5 минут локализовали и ликвидировали открытое горение. В результате происшествия уничтожена мебель, повреждены стены цеха», — сообщили сайту «Первый областной» в 5 пожарно-спасательном отряде федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России.

По предварительным данным, пламя могло разбушеваться из-за неправильно установленного электрооборудования или из-за нарушения правил его эксплуатации.