Офицер челябинского полка ДПС получит награду за спасение человека из горящего автомобиля

Решение о поощрении полицейского принял начальник главка Михаил Скоков

Сотрудник УГИБДД по Челябинской области Алексей Братилов получит награду за спасение человека из рук генерала Михаила Скокова: старший лейтенант вместе со своим отцом вытащили из горящего автомобиля попавшего в ДТП водителя, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Как рассказал Алексей Братилов, ЧП случилось в воскресенье, 24 июля. Офицер и его отец в выходной день поехали в Кыштым. На 61-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым им навстречу попался «Киа-Мохав». Как выяснилось позже, водитель иномарки был неместным. На незнакомой дороге он не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу, врезалась в ограждение и опрокинулась набок в кювет.

Братиловы бросились на помощь. Отец и сын сумели открыть правую заднюю дверь «Киа» и вытащить водителя из уже начавшего гореть автомобиля.

«Потом останавливали очевидцев, брали огнетушители, тушили автомобиль. Потом позвонил в дежурную часть Кыштыма, вызвал на место пожарных, скорую помощь, ГИБДД. Автомобиль сгорел полностью, у пострадавшего пропали деньги, документы, телефон. Сотрудники ГИБДД Кыштыма помогли ему связаться с родственниками. Пострадавшего увезли в кыштымскую больницу», — рассказал Алексей Братилов.

Руководство регионального ГУ МВД приняло решение поощрить не только старшего лейтенанта, но и его отца.