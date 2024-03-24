Односельчанин оформил на жителя Челябинской области кредиты и украл деньги

Подозреваемому нужна была крупная сумма для инвестиций

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 50‑летний житель Нагайбакского района. Он рассказал, что кредиты не брал, однако ему приходят уведомления о необходимости погасить задолженность. Правоохранители выяснили, что от имени потерпевшего займы оформил его товарищ. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили, что к местному жителю приходил в гости его 48‑летний знакомый. Он сообщил, что играет на бирже и его консультант рекомендовал ему внести миллион рублей для получения хорошей прибыли. Потерпевший ответил, что такой суммы у него нет, и дал ему 50 тысяч рублей.

«Столь незначительная сумма подозреваемого не устроила. Обманным путем он выпросил у своего знакомого смартфон и, дождавшись, когда тот потеряет бдительность, через мобильное банковское приложение оформил несколько кредитов. Поступившие на счет 995 тысяч рублей он перевел на свою электронную ячейку»,— рассказали в полицейском главке.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Кроме того, подозреваемый проходит по другому уголовному делу в качестве потерпевшего, ведь после внесения денежных средств получить прибыль ему не удалось.