Одиннадцать инсценировщиков ДТП осудят в Челябинске

От действий мошенников пострадали пять страховых компаний.

Областная прокуратура направил в суд дело о страховых мошенниках. 11 человек обвиняются в инсценировке ДТП. Как сообщили «Первому областному» в пресс-службе надзорного ведомства, четыре года назад они выполняли роль участников фиктивных ДТП.



«Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 жителей региона, которые обвиняются в мошенничестве в сфере страхования. Обвиняемые в 2016 году за вознаграждение выполняли роли участников фиктивных ДТП с целью последующего предоставления в органы ГИБДД и страховые компании документов, содержащих заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев для получения страхового возмещения»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Жертвами мошенников стали пять страховых компаний, которые потеряли в общей сложности 14 миллионов рублей. Дело направлено на рассмотрение по существу в Центральный районный суд Челябинска.