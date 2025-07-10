Один погиб, один ранен в лобовом столкновении легковушки и грузовика на трассе М‑5 под Саткой

Полиция устанавливает личность госпитализированного после аварии мужчины

В Саткинском районе выясняются обстоятельства лобового столкновения ВАЗ‑2115 и фуры, жертвами которого стали два человека, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Авария произошла около девяти часов вечера в среду, 9 июля, на 1693‑м километре автодороги М‑5 «Урал» (Москва — Челябинск).

«По предварительным данным, 41‑летний водитель легковушки в условиях дождя при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд на данном участке разрешен), где совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем DAF с полуприцепом», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель «15‑й» от полученных травм скончался на месте, его пассажир, мужчина 30—40 лет (личность устанавливается) получил телесные повреждения и госпитализирован.

Причины ДТП выясняет следственно-оперативная группа.