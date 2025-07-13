Один человек погиб и трое пострадали в тройном ДТП под Челябинском

Виновник аварии ехал на высокой скорости

Сегодня, 13 июля, утром на территории Сосновского района столкнулись три автомобиля. В результате погибла пассажирка одной из машин, еще три человека доставлены в больницу с травмами. Подробности рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 8-м километре трассы Западный обход Челябинска. 62-летний водитель автомобиля Mazda Demio, двигаясь на высокой скорости, врезался в попутный Ford Transit. После автомобиль Mazda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Polo.

В результате пассажирка Volkswagen Polo — женщина на вид около 70 лет — погибла на месте ДТП. 69-летний водитель и пассажирка этого же авто, а также 58-летний пассажир Mazda госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка.