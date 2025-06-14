Один человек погиб и двое ранены в ДТП на трассе под Верхнеуральском

На автодороге Южноуральск — Магнитогорск столкнулись «Волга» и Opel Astra

В Верхнеуральском округе устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием «Волги» и Opel Astra, которые столкнулись сегодня, 14 июня, утром на 105- километре трассы Южноуральск — Магнитогорск, сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции по Челябинской области.

Время аварии — 9:30. За рулем «Волги» был 65-летний мужчина, иномаркой управлял 24-летний водитель.

«В результате на месте скончалась 73-летняя пассажирка „Волги“, еще один пассажир и водитель с травмами госпитализированы», — рассказали в ГАИ.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.