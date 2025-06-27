Крупное смертельное ДТП произошло в пятницу, 27 июня, на трассе М-5 «Урал», на участке между Усть-Катавом и Юрюзанью, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.
По предварительным данным, в дневное время в дождь на 1634-м километре авто дороги водитель автомобиля Brilliance при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Avensis.
«Водитель Brilliance погиб на месте, пассажир и водитель второго авто ранены, госпитализированы в больницу Усть-Катава», — рассказали в ГАИ.
По факту аварии проводится проверка, причины ДТП устанавливаются.