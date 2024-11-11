Одеяло на обогревателе стало причиной смертельного пожара в Калачево

Частный дом загорелся в понедельник, 11 ноября, рано утром

Смертельный пожар в селе Калачево Челябинской области тушили сегодня бойцы МЧС.

Сообщение о том, что загорелся частный дом, поступило ранним утром. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Хозяйка дома не пострадала, но на пожаре погибла ее 38-летняя дочь.

При уточнении обстоятельств происшествия установлено, что на включенный в сеть обогреватель было наброшено одеяло.

МЧС России в очередной раз напоминает, что не следует сушить вещи на обогревателях, перегружать сеть и оставлять на ночь работающие электроприборы.