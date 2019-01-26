/ Женщину со сверхспособностями задержали в Магнитогорске

Жертвами подозреваемой стали две пенсионерки.

Магнитогорские полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве. В дежурную часть УМВД России города поступили сообщения от местных жителей. Они передали крупные суммы денег женщине, якобы обладаешь сверхспособностями.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области по подозрению в мошенничестве правоохранителями была задержана 41-летняя жительница Республики Молдова.

Полицейские установили, что женщина под предлогом снятия порчи завладела денежными средствами и золотыми украшениями двух потерпевших, 1948 и 1955 годов рождения. Причиненный ущерб составил более 2 миллионов рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Орджоникидзевский» Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску возбуждены уголовные дела по частям 2 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция по данным статьям предусматривает до пяти и десяти лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемая заключена под стражу.