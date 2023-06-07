Обвиняемый в убийстве падчерицы в Челябинске отрицает причастность ее матери к преступлению

Александр Ерутин давал показания во время следствия, и они разительно отличаются от сказанного в суде

Сегодня, 7 июня, в Челябинском областном суде начали допрос обвиняемого в убийстве 18-летней девушки летом прошлого года. Тело Вики Дейнеки нашли на территории мусороперерабатывающего завода, передает корреспондент ИА «Первое областное» из зала суда.

На допросе подсудимый Александр Ерутин поначалу вел себя сдержанно, несмотря на присутствие в зале СМИ. Ранее он был категорически против участия журналистов в разбирательстве, ссылаясь на нетерпимость других заключенных СИЗО к нему и второй подсудимой — Елене Дейнеке. Допрос начала адвокат подсудимого. Она попросила Ерутина вспомнить события 31 июля прошлого года.

— Скажите, сколько Вика отсутствовала дома до того момента, как пришла?

— Не помню точно, несколько дней ее не было.

— Во сколько она вернулась домой 31 июля? — Не помню точно, вечер уже было. Около 18 часов. Но точно не скажу, не следил за временем.

— Что произошло дальше? О чем вы разговаривали с ней?

— Она сказала, что хочет съехать, жить отдельно. Что хочет бросить учебу и пойти работать. Я сказал, что нужно доучиться сначала. Начали ругаться, слово за слово и...

Далее подсудимый пытался неуверенно подбирать слова, говорил что-то похожее на «я не хотел», «умысла не было». Сам момент убийства, по словам Ерутина, он не помнит.

— Когда понял, что она мертвая, запаниковал. Взял из комнаты одеяло, завернул тело, перемотал скотчем и вынес на мусорку.

К допросу подключилась гособвинитель, и Ерутин стал терять контроль над собой. Вспылил и заявил, что не будет отвечать на эти вопросы. Госвобвинитель пыталась вывести подсудимого на рассказ именно о моменте убийства.

— Вы когда тело в одеяло заворачивали, какие предметы были на шее убитой?

— Я не помню. Никаких.

— Удлинитель был?

— Удлинитель у нас из комнаты в кухню проходит, я не трогал его.

— А что было на шее убитой?

— Следы удушения.

— Какие именно?

— Синяки.

— Как вы несли тело? На руках или волокли?

— На руках нес.

— Вас кто-то видел?

— На улице не было никого.

После того как отчим отнес тело падчерицы к мусорным бакам, он, по его словам, отправился искать мать девушки. Якобы в тот день Ерутин и Дейнека поссорились, женщина ушла еще днем и в момент убийства дома ее не было.

— То есть никто не удерживал Вику во время убийства?

— Я же сказал вам, я был один.

— Так вы же не помните точно, как именно убивали.

— Как убивал, не помню, но был один. И тело выносил один.

Однако слова подсудимого расходятся с показаниями в материалах дела. 4 августа прошлого года, в день задержания, Ерутин рассказал в суде, что накануне убийства выпивал с Еленой и во время застолья состоялся разговор о постоянном отсутствии Вики дома. На первом допросе Ерутин отметил, что Елена высказала намерение задушить дочь. На следующий день, когда Вика пришла домой, Ерутин душил девушку, а мать держала ее за руку. Затем отчим накинул на шею падчерицы удлинитель и крепко затянул петлю. После расправы Елена и Александр вместе вынесли тело.

5 августа прошлого года Ерутин дал уже другие показания. Якобы Елена ушла из дома под вечер, до того, как вернулась Вика. Девушка рассказала о своем желании жить отдельно, разозлилась и, со слов подсудимого, схватилась за нож. Пытаясь остановить падчерицу, Ерутин начал ее душить.

— Я не давал таких показаний! Это прям что-то новенькое. Не говорил я такого. Меня вообще особо ни о чем не спрашивали. Приковали наручниками к лавочке, забрали телефон, деньги. Беспредел творится какой-то. Да и приехали когда за мной, жестко скрутили, ударили. Хотя я пьяный был и сопротивления не оказывал.

— Показания заверены вашей подписью, — ответила гособвинитель.

— Хочу посмотреть. Пристав показал подсудимому материалы дела.

— Это не мой почерк. Я так не пишу. Давайте я вам сейчас что-нибудь напишу, сами увидите. В следующую минуту адвокат попросил вызвать скорую помощь для Елены Дейнеки. Женщина сообщила, что ей плохо, сильно разболелась голова.

Судья объявил перерыв.

По версии следствия, ЧП случилось в частном доме на улице Прессовщиков в Челябинске.



Знакомые семьи рассказали о том, как мать относилась к Вике.



Показания в суде дала и старшая дочь Елены Дейнеки Ольга.

Мать убитой девушки резко поменяла показания и отрицает причастность к убийству.