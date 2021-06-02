Обвиняемый в убийстве девушки в Парковом-2 челябинец предстанет перед судом

Дата первого заседания пока не назначена

Материалы дела Александра Рудова, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 22-летней Анастасии Ивановой, поступили в Центральный районный суд Челябинска и переданы судье. Сегодня, 2 июня, консультант суда Людмила Юсупова уточнила, что дата заседания не назначена.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»).

19 февраля Следственный отдел по Центральному району Челябинска регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего Александра Рудова, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 22-летней Анастасии Ивановой.

Александр Рудов был объявлен в федеральный розыск. В марте он сдался полиции и был заключен под стражу.

Мать девушки рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» историю их знакомства, а также раскрыла детали трагедии, произошедшей ночью 5 февраля 2021 года в квартире Анастасии в микрорайоне Парковый-2. Мужчина родился в Коркино, у него четверо детей.