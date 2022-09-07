Обвиняемый в смерти женщины в ДТП в Челябинске не помнит момент аварии

Игорь Печенкин уже более 5 лет принимает лекарства от эпилепсии

Сегодня, 7 сентября, в Ленинском районном суде продолжилось рассмотрение дела о резонансном ДТП на перекрестке улиц Барбюса и Дзержинского. В зале заседания допросили обвиняемого, водителя Volkswagen Игоря Печенкина, передает корреспондент Первого областного информагентства.

В тот злополучный день, 10 июня 2021 года, Игорь Печенкин поехал за женой на работу в 11-ю больницу. Обвиняемый, по его словам, помнит, что утром чувствовал себя хорошо, и ничего не предвещало беды.

«Вы само ДТП помните?» — спросил адвокат Сергей Сазанаков.

«Нет», — ответил Печенкин.

«Последний момент, который вы запомнили перед аварией. Что это было?» — спросил защитник.

«Стоял на вокзале, на светофоре, написал супруге сообщение, что скоро буду».

«Какой первый момент вы помните после происшествия?»

«Подушки безопасности. Сначала подумал, что это полотенце какое-то. Потом понял, что это подушки. Они лежали на руле».

«Почему вы начали осматривать автомобиль, когда вышли из салона?»

«Я начал приходить в себя и понимал, раз подушки выскочили, значит, что-то произошло. Авария».

«Кому вы начали звонить?»

«Позвонил супруге, сказал, что попал в аварию».

«Находились ли вы в состоянии алкогольного или наркотического опьянений?»

«Нет».

«Вы принимаете противоэпилептические препараты и как часто?»

«Да. Примерно с 2016—2017 года. Утром и вечером».

Гособвинитель начала допрос подсудимого с напоминания о том, что в крови Печенкина был обнаружен не только противоэпилептический препарат, но и снотворный.

«Вы принимаете еще какие-то препараты?» — спросила гособвинитель.

«Нет. Понятия не имею, откуда взялось снотворное», — ответил Печенкин.

«Вы уже давно употребляете противоэпилептический препарат. За этот период у вас случались приступы эпилепсии?»

«Как таковых приступов не было. Беспокойство какое-то, реакция на смену погоды, по ночам, бывало, просыпался. Все было нормально, жизни не мешало».

«Что вы увидели после того, как вышли из автомобиля?»

«Много людей. Я видел только свой автомобиль и Skoda. Но я не понимал, что я виновник аварии. Прострация какая-то».

На допросе судья уточнил, знал ли обвиняемый, что с диагнозом «эпилепсия» ему нельзя было садиться за руль.

«Нет, я этого не знал. До этого случая никаких проблем за рулем у меня не было».

«Есть видеозапись, зафиксировавшая несколько минут до аварии. Ваш стиль вождения очень своеобразен. Как вы можете объяснить нарушение вами правил?»

«Я не знаю, не помню. Мне стало плохо».

«Тогда вы могли остановить машину».

«Не знаю, как объяснить. Не помню, что произошло и как».

Защитник подсудимого Сергей Сазанаков ходатайствовал о повторной судебно-психиатрической экспертизе с целью получить документальное подтверждение того, что Печенкин страдает эпилепсией. По результатам прошлого исследования Печенкина признали вменяемым и не страдающим никакими психическим заболеваниями.

Напомним, 10 июня прошлого года водитель Volkswagen на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями LADA Granta, Renault, Škoda и Nissan. В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова (Альмухаметова). Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина. Сегодня гособвинитель зачитал показания выжившей в ДТП женщины. Она была на заседании и подтвердила, что не имеет к Печенкину претензий. Подсудимый выплатил пострадавшей 500 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже выяснилось, что Печенкин управлял автомобилем после употребления лекарственных препаратов, и дело переквалифицировали на часть 4 статьи 264 (то же деяние, но совершенное в состоянии опьянения).

В отношении Печенкина было возбуждено и административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»). Адвокат обвиняемого просит это производство прекратить, так как его суть и изложенные доводы дублируют материалы уголовного дела.

Подсудимый и его адвокат настаивали на закрытии заседания от СМИ, однако суд отклонил их ходатайство. Игорь Печенкин в ходе процесса еще раз подчеркнул, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии и он потерял контроль над управлением. Также обвиняемый рассказал, что ему постоянно нужны лекарства из-за инвалидности, однако никаких документов, подтверждающих факт заболевания, у него не оказалось.

24 июня Центральный районный суд изъял у Печенкина водительское удостоверение по ходатайству следователя МВД. Обвиняемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

Как ранее писал наш сайт, подсудимый в 2004 году стал жертвой «лесопаркового маньяка» Алексея Корочкина. Водитель стоит на учете у невролога.

Подсудимый утверждает, что за несколько секунд до аварии у него случился приступ эпилепсии, однако сестра погибшей не верит в это.

В суде по этому делу допросили врача — психиатра-нарколога и невролога.