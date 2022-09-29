Адвокат просит оправдать обвиняемого в смертельном ДТП на челябинском перекрестке

По мнению защитника, подсудимый Игорь Печенкин не осознавал своих действий

В Ленинском районном суде завершилось следствие по уголовному делу о смертельном ДТП на перекрестке улиц Барбюса и Дзержинского. Адвокат обвиняемого водителя Сергей Сазанаков выступил в прениях сторон. Свою позицию он озвучил корреспонденту Первого областного информагентства.

«Во-первых, мой подзащитный компенсировал ущерб потерпевшим. Сестре погибшей женщины было выплачено более двух миллионов рублей на покупку квартиры детям. Сначала потерпевшая согласилась пойти на примирение, потом мнение поменяла. На наш взгляд, это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Второе — неверна сама квалификация обвинения. Игорь Печенкин находился под воздействием лекарственных препаратов, но никак не в состоянии опьянения. Административный кодекс предусматривает наказание за вождение под воздействием лекарств, а уголовный — нет. Это юридическая ошибка. Также мы настаиваем, что в момент ДТП у подзащитного случился приступ эпилепсии, своих действий он не осознавал и ответственности за них нести не может. Суд мы просим об оправдательном приговоре», — заключил Сергей Сазанаков.

Напомним, 10 июня прошлого года водитель Volkswagen на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями LADA Granta, Renault, Škoda и Nissan. В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова (Альмухаметова). Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина. Сегодня гособвинитель зачитал показания выжившей в ДТП женщины. Она была на заседании и подтвердила, что не имеет к Печенкину претензий. Подсудимый выплатил пострадавшей 500 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже выяснилось, что Печенкин управлял автомобилем после употребления лекарственных препаратов, и дело переквалифицировали на часть 4 статьи 264 (то же деяние, но совершенное в состоянии опьянения).

В отношении Печенкина было возбуждено и административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»). Адвокат обвиняемого просит это производство прекратить, так как его суть и изложенные доводы дублируют материалы уголовного дела.

Подсудимый и его адвокат настаивали на закрытии заседания от СМИ, однако суд отклонил их ходатайство. Игорь Печенкин в ходе процесса еще раз подчеркнул, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии и он потерял контроль над управлением. Также обвиняемый рассказал, что ему постоянно нужны лекарства из-за инвалидности, однако никаких документов, подтверждающих факт заболевания, у него не оказалось.

24 июня Центральный районный суд изъял у Печенкина водительское удостоверение по ходатайству следователя МВД. Обвиняемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

Как ранее писал наш сайт, подсудимый в 2004 году стал жертвой «лесопаркового маньяка» Алексея Корочкина. Водитель стоит на учете у невролога.

Подсудимый утверждает, что за несколько секунд до аварии у него случился приступ эпилепсии, однако сестра погибшей не верит в это.

В суде по этому делу допросили врача психиатра-нарколога и невролога.

Первое областное информагентство также побывало на допросе самого подсудимого.

Гособвинитель запросил для Печенкина 8 лет в колонии строгого режима.