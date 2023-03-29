Обвиняемым в получении взятки сотрудникам ЮУрГГПУ суд продлил срок домашнего ареста

Павел Рябчук и Антон Семченко не имеют права покидать жилье до 30 апреля

В Челябинске суд продлил на один месяц срок меры пресечения обвиняемым в получении взяток проректору Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и заместителю директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ. Прокуратура поддержала соответствующие ходатайства следствия, сообщает пресс-центр областного надзорного органа.



Напомним, проректор педуниверситета Павел Рябчук и замдиректора института (одного из подразделений ЮУрГГПУ) Антон Семченко были задержаны сотрудниками ФСБ 31 января 2023 года. Обоим было предъявлено обвинение в получении взяток. Рябчук, по версии следствия, получил не менее 11 тысяч рублей от студентки за организацию написания и защиты дипломной работы.

Что касается Семченко, то, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, на сегодня следствие полагает, что замдиректора с февраля 2019 по январь 2023 года получил от студентов не менее 77,5 тысячи рублей за выставление экзаменационных оценок без проверки знаний.

Сторона защиты просила избрать Антону Семченко в качестве меры пресечения подписку о невыезде или запрет на определенные действия. Тем не менее суд поддержал позицию следствия и продлил срок домашнего ареста на месяц, до 30 апреля 2023 года. Аналогично закончилось заседание, посвященное продлению меры пресечения Павлу Рябчуку.