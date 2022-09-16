Обвиняемому в смерти женщины в ДТП на челябинском перекрестке запросили срок

Игорь Печенкин уже возместил вред потерпевшим

Сегодня, 16 сентября, в Ленинском районном суде начались прения сторон по делу о смертельном ДТП на перекрестке улиц Барбюса и Дзержинского в июне прошлого года. Гособвинитель запросил срок в колонии для подсудимого водителя Volkswagen Игоря Печенкина, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

В начале заседания суд отклонил ходатайство адвоката о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы.

Гособвинитель считает, что представленных доказательств, показаний свидетелей, не противоречащих друг другу, достаточно для признания Игоря Печенкина виновным.

«Версию о приступе эпилепсии считаю несостоятельной, поскольку проверить это и доказать невозможно. Печенкин частично признал вину, возместил вред потерпевшим, имеет на иждивении ребенка. Прошу признать Печенкина виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев», — выступил в прениях гособвинитель.

Представитель сестры погибшей женщины Луизы Шакуровой посчитал такое наказание справедливым, однако адвокат пострадавшей в аварии пассажирки полагает, что 8 лет лишения свободы — слишком суровый срок. К тому же потерпевшая получила компенсацию 500 тысяч рублей и более претензий к подсудимому не имеет.

«Свою позицию в прениях озвучу на следующем заседании. Но уже сейчас могу сказать, что ситуация складывается, мягко говоря, некрасивая. Мой подзащитный полностью компенсировал заявленные требования потерпевших. Сестре погибшей он выплатил 2 млн 150 тысяч рулей. На эти деньги она хотела купить квартиру детям, оставшимся без матери. Была договоренность о том, что после этого потерпевшая не будет требовать наказания для водителя. Получилось иначе», — сказал адвокат Сергей Сазанаков.

Напомним, 10 июня прошлого года водитель Volkswagen на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями LADA Granta, Renault, Škoda и Nissan. В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова (Альмухаметова). Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина. Сегодня гособвинитель зачитал показания выжившей в ДТП женщины. Она была на заседании и подтвердила, что не имеет к Печенкину претензий. Подсудимый выплатил пострадавшей 500 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже выяснилось, что Печенкин управлял автомобилем после употребления лекарственных препаратов, и дело переквалифицировали на часть 4 статьи 264 (то же деяние, но совершенное в состоянии опьянения).

В отношении Печенкина было возбуждено и административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»). Адвокат обвиняемого просит это производство прекратить, так как его суть и изложенные доводы дублируют материалы уголовного дела.

Подсудимый и его адвокат настаивали на закрытии заседания от СМИ, однако суд отклонил их ходатайство. Игорь Печенкин в ходе процесса еще раз подчеркнул, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии и он потерял контроль над управлением. Также обвиняемый рассказал, что ему постоянно нужны лекарства из-за инвалидности, однако никаких документов, подтверждающих факт заболевания, у него не оказалось.

24 июня Центральный районный суд изъял у Печенкина водительское удостоверение по ходатайству следователя МВД. Обвиняемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

Как ранее писал наш сайт, подсудимый в 2004 году стал жертвой «лесопаркового маньяка» Алексея Корочкина. Водитель стоит на учете у невролога.

Подсудимый утверждает, что за несколько секунд до аварии у него случился приступ эпилепсии, однако сестра погибшей не верит в это.

В суде по этому делу допросили врача психиатра-нарколога и невролога.

Первое областное информагентство также побывало на допросе самого подсудимого.