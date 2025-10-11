Обвиняемого в растрате директора челябинского парка отправили в СИЗО

Под стражей он пробудет до 9 декабря

В Челябинске директора муниципального автономного учреждения управления культуры администрации города заключили под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). В СИЗО он пробудет два месяца — до 9 декабря, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, в период с января 2023 года по июнь 2024-го директор парка заключил с коммерческой компанией договор на поставку аттракционов стоимостью более 86 миллионов рублей. Оборудование, имеющее значительный износ, было продано по завышенной цене. Аттракционы были куплены на субсидию, выделенную городской администрацией на развитие и благоустройство территории парка.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.