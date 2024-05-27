Обвиняемого в похищении девушки челябинца отдадут под суд

Владимиру Ческидову назначат принудительное лечение

Прокуратура Челябинской области утвердила постановление по уголовному делу Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в доме в поселке Смолино девушку. Также Ческидова обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве (статьи 126 УК РФ, 105 УК РФ, 131 УК РФ, 132 УК РФ). Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По версии следствия, Владимир Ческидов насильно с 2009 года удерживал в доме в челябинском поселке Смолино девушку Екатерину, избивал ее, насиловал и держал под замком. Жертве удалось вырваться. Ческидова заключили под стражу.

Также следователи установили причастность мужчины к совершению убийства женщины в 2011 году. По версии правоохранителей, он расчленил тело, а останки закопал в погребе дома.

Мать Владимира Ческидова Валентину также обвинили в похищении, однако отпустили под подписку о невыезде. Женщина отрицает, что ее сын насильно удерживал девушку, и уверяет, что двери их дома всегда были открыты.

«Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов мужчина страдает хроническим психическим расстройством, поэтому в период совершения инкриминируемых ему деяний не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — прокомментировали в прокуратуре.

Для применения принудительных медицинских мер дело направлено в Советский райсуд Челябинска.