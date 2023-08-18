Обвиняемого в похищении девушки челябинца этапировали в Москву

Владимиру Ческидову назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Заключенного в СИЗО на время следствия челябинца, обвиняемого в похищении девушки 14 лет назад, отправили в Москву для прохождения комплексной судебно-психиатрической экспертизы. Сообщение об этом Первому областному информагентству подтвердил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, Владимир Ческидов насильно с 2009 года удерживал в доме в челябинском поселке Смолино девушку Екатерину, избивал ее, насиловал и держал под замком. Жертве удалось вырваться. Ческидова заключили под стражу.

Также следователи установили причастность мужчины к совершению убийства женщины в 2011 году. По версии правоохранителей, он расчленил тело, а останки закопал в погребе дома.

Мать Владимира Ческидова Валентину также обвинили в похищении, однако отпустили под подписку о невыезде. Женщина отрицает, что ее сын насильно удерживал девушку, и уверяет, что двери их дома всегда были открыты.