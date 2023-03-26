Обвиняемого в мошенничестве челябинского адвоката отправили в СИЗО

Олег Косенко взял более миллиона рублей, пообещав подзащитному условный срок, но обещание не выполнил

В Челябинске адвоката Олега Косенко обвинили в мошенничестве на более чем миллион рублей. 25 марта мужчину заключили под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По версии следствия, летом прошлого года Олег Косенко получил более миллиона рублей от своего подзащитного — заместителя начальника регионального отделения Пенсионного фонда России Александра Орехова, чтобы обеспечить ему условное наказание по делу о получении взяток. Однако выполнить свое обещание Косенко не смог, и Орехова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Александр Орехов написал заявление с обвинениями в адрес своего адвоката, и вечером 24 марта сотрудники управления ФСБ задержали Косенко.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области адвокату одной из районных адвокатских коллегий Челябинска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“). По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— уточнили в ведомстве.

В Центральном суде Челябинска продолжается изучение материалов по уголовному делу о взятках в региональном отделении ПФР. Более подробно об этом читайте здесь.