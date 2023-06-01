Сегодня, 1 июня, Челябинский областной суд в апелляции отменил постановление Центрального райсуда о продлении домашнего ареста адвокату Олегу Косенко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд апелляционной инстанции вынес новое судебное решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде запрета определённых действий», — уточнили в облсуде.
Напомним, по версии следствия, адвокат получил более миллиона рублей от своего подзащитного — заместителя начальника регионального отделения Пенсионного фонда России Александра Орехова, чтобы обеспечить ему условное наказание по делу о получении взяток. Однако выполнить свое обещание Косенко не смог, и Орехова приговорили к четырем годам лишения свободы.
В Центральном суде Челябинска продолжается изучение материалов по уголовному делу о взятках в региональном отделении ПФР. Более подробно об этом читайте здесь.