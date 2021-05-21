Обвиняемого в мошенничестве челябинского адвоката оставили под стражей

Решение Центрального районного суда оставлено в силе

Челябинского адвоката Алексея Сергатова, обвиняемого в мошенничестве, оставили под стражей. Сегодня, 21 мая, Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда.

В пресс-службе областного суда уточнили, что Алексей Сергатов пробудет под стражей до 10 июля 2021 года.

Сторона защиты просила избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Органами предварительного следствия адвокат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, адвоката задержали 12 марта.