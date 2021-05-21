Челябинского адвоката Алексея Сергатова, обвиняемого в мошенничестве, оставили под стражей. Сегодня, 21 мая, Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда.
В пресс-службе областного суда уточнили, что Алексей Сергатов пробудет под стражей до 10 июля 2021 года.
Сторона защиты просила избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.
Органами предварительного следствия адвокат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, адвоката задержали 12 марта.